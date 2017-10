Freudenstadt IHK bietet neuen Lehrgang zum Meister an

Um die Prüfung zu ermöglichen, wurde ein neuer Prüfungsausschuss gebildet. Dessen Mitglieder sind ehrenamtlich tätig. Zum Vorsitzenden des Ausschusses wurde der Diplom-Ingenieur Robin Lutz gewählt (Possehl Electronics Deutschland), zu seinem Stellvertreter Thomas Schnur (Marquardt GmbH).

Anmeldungen zum neuen Lehrgang "Geprüfter Industriemeister Kunststoff und Kautschuk (m/w)", der am 5. März als Abendlehrgang in Nagold und Freudenstadt startet, sind ab sofort per Internet möglich unter. Dazu sind im Suchfenster die Webcodes einzugeben, 16 49 96 78 für die Schulung in Nagold oder 16 49 96 77 für den Lehrgang in Freudenstadt.

Weitere Informationen: www.nordschwarzwald.ihk24.de