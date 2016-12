Freudenstadt Hinter Firma liegt stürmisches Jahr

"Ich sehe es als Aufgabe der Abteilungsleiter und auch meiner Person an, das Beste draus zu machen und ein tolles Team zu formen", so Wolf. der Firmenchef erinnerte an fast 1000 Skyline-Maschinen, die in 15 Jahren verkauft wurden, sowie an Millionen von Straßen- und Flugkilometern die zurückgelegt wurden, um diese Maschinen an den Ort ihrer Bestimmung zu bringen.

Wolfs Stellvertreter Jörg Pansa nannte den hohen Auftragsbestand als Grund für das stürmische Jahr, das hinter der Firma liege. Ein völlig reibungsloser Arbeitsablauf sei deshalb nicht immer möglich gewesen. Man wisse aber genau, was man den Mitarbeitern dabei abverlangt habe und es mache auch gewiss keinen Spaß, diese ständig zu Sonderaktionen und Mehrarbeitszeit zu bewegen und damit auf private Abläufe Einfluss zu nehmen. "Ich sehe es deshalb als eine Hauptaufgabe für das nächste Jahr, wieder in ruhigere Fahrwasser zu kommen", so Pansa.

Gedankt wurde bei der Weihnachtsfeier abschließend auch Peter Wenzel, der einen Gesundheitsvortag mit sehr guter Resonanz im Unternehmen gehalten hatte.