Freudenstadt Hähnchen auf Herd sorgt für Feuerwehreinsatz

Freudenstadt - Am Montagabend ist die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand in die Ringstraße alarmiert worden. Sechs Einsatzfahrzeuge und 25 Löschkräfte rückten aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass es nicht brannte. Bruzelnde Hähnchenschlegel auf dem Herd sorgten für Rauch in der Wohnung.