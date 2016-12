Freudenstadt Großfamilie findet ein neues Domizil

F reudenstadt. Über zwei Jahre suchten Timo und Swetlana Kais mit ihren fünf Kindern eine größere Wohnung, weil sie in der Straßburger Straße sehr beengt lebten. Das Ehepaar war fast schon verzweifelt, hatte alle Möglichkeiten genutzt, um an eine neue Wohnung zu kommen – vergeblich. Nach der Veröffentlichung eines Artikels über ihre Wohnungssuche in unserer Zeitung kam Bewegung in die Sache.

In der Redaktion des Schwarzwälder Boten kamen etliche E-Mails und Telefonate von Bürgern an, die der Familie Kais eine Wohnung anbieten wollten oder zumindest wussten, wo es eine entsprechende Wohnung gibt.

Timo Kais konnte es kaum fassen, dass er und seine Familie plötzlich sogar die Wahl zwischen verschiedenen Wohnungen hatten. Neue Domizile in Glatten, Dietersweiler, Grüntal, Wittlensweiler und Alpirsbach wurden der Familie angeboten. Da erreichte Timo Kais auch noch die Nachricht eines Bekannten, dass in der Stuttgarter Straße direkt in Freudenstadt eine große Wohnung frei ist. Verschiedene Objekte wurden besichtigt und innerhalb einer Woche entschied sich die Familie Kais wegen der Lage in der Innenstadt und dem Zuschnitt der Räume für die Fünf-Zimmer-Wohnung mit 145 Quadratmetern in der Stuttgarter Straße.