Freudenstadt Genuss auf hohem Niveau

Freudenstadt. Bereits zum elften Mal stellten die Musiklehrer vor ihren Schülern, deren Eltern aber auch vor vielen weiteren Konzertgästen und Freunden von anspruchsvoller Musik ihr Können unter Beweis.

Für den Musikschulleiter Christian Pöndl ist die jährlich stattfindende Veranstaltung ein fester Termin im Kalender, und der musikalische Auftakt der Musik- und Kunstschule in das neue Jahr. Auch in diesem Jahr sei wieder ein fantastisches Programm zusammengestellt worden, sagte Pöndl bei der Begrüßung. "Das Engagement unserer Lehrer macht mich sehr glücklich", sagte er weiter. In unterschiedlichen Kammermusikbesetzungen und zum Teil auch solistisch präsentierten die Musiklehrer, die sich das Jahr über auch in der Kammermusikreihe "piccola musica" der Öffentlichkeit vorstellen, Musikgenuss vom feinsten auf hohem Niveau.

Den Anfang machte die außergewöhnliche Kombination aus Cembalo und Blockflöte. Thomas Früchtl und Johannes Kurz erfreuten die Konzertgäste mit den Sätzen Cantabile, Allegro, Grave und Vivace aus der Sonate C-Dur von Georg Philipp Telemann. Im Anschluss daran faszinierte Andreas Merkel-Reich mit dem Präludium in E-Dur von Johann Sebastian Bach. Virtuos zupfte er die barocke Komposition auf seiner Konzertgitarre. Harmonisch und melodiös interpretierten Reinhard Köbler (Saxofon) und Liselotte Vermote ( Klavier) im Duett "Vocalise" von Sergei Rachmaninoff und das "Vieille Chanson et Rondinade" des französischen Komponisten Pierre-Max Dubois.