Freudenstadt Gemeinsam in gemütlicher Atmosphäre

Nach und nach trafen die Gäste im Café Pfiffikus ein. Nach einer kurzen Begrüßung durch das Team wurde zum warmen Büfett eingeladen, das der Koch Frank Eylander aus Besenfeld spendiert hatte. Eine Band mit Klavier, Violine, Gitarre und Blockflöte umrahmte die ganze Feier mit traditionellen und modernen Weihnachtsliedern, in die die die Gäste mit einstimmen. Die Weihnachtsgeschichte und verschiedene Beiträge der Gäste ergaben ein buntes Programm.

In einer kurzen Andacht sprach Steffen Schumacher darüber, was Weihnachten für ihn ganz praktisch in seinem Alltag bedeutet und dass sich das Kind in der Krippe nach einer persönlichen Beziehung zu jedem sehnt. Auf jedem Platz lag ein Kärtchen mit der Aufschrift "Dafür bin ich dankbar". Jeder Gast durfte sich überlegen, was ihn in diesem Jahr dankbar gestimmt hat und sich mit seinen Tischnachbarn darüber austauschen. Danach wurde das Nachtischbüfett eröffnet. Zu späterer Stunde schaute auch noch ein Nikolaus vorbei.

Die Motivation, bereits zum achten Mal diese andere Art Heiligabend zu feiern, beschreiben die Organisatoren mit folgenden Worten: "Durch die Geburt Jesu und seiner Liebe zu uns fühlen wir uns so beschenkt, dass wir dies an andere weitergeben wollen".