Freudenstadt Gefährliche Körperverletzung: Bewährung für 36-Jährigen

Der Vorfall, den Staatsanwalt Markus Wagner schilderte, ereignete sich am 4. April, als es abends in Freudenstadt vor einer Gaststätte zu einer Schlägerei kam, an der zwei Männer beteiligt waren. Die beiden hatten zuvor Alkohol getrunken und gewürfelt. Dabei kam es zu verbalen Auseinandersetzungen, die vor dem Lokal in einer Schlägerei endeten.

Als sein Kontrahent wehrlos am Boden lag, holte der Angeklagte noch zwei Mal aus und trat das Opfer mit seinem Schuh gegen den Kopf und gegen den Oberkörper, so dass dieser Platzwunden erlitt, so die Schilderungen des Staatsanwalts. Dies sei als gefährliche Körperverletzung mittels einer Waffe oder sonstigem Gerät, zu dem auch der Schuh des Angeklagten zähle, zu verurteilen, so der Staatsanwalt weiter.

Amtsgerichtsdirektor Michael Gross gab dem 36-Jährigen Gelegenheit, sich zu den Vorwürfen zu äußern. Dieser wollte zur Sache jedoch keine Angaben machen und ließ seinen Verteidiger eine Stellungnahme abgeben. Sein Mandant habe sich bei dem Gerangel selber Schürfwunden und Schmerzen zugezogen und gebe zu, an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen zu sein., so der Anwalt. Mehr zu den Geschehnissen schilderten drei Passanten im Zeugenstand, die zufällig zu der Auseinandersetzung hinzugekommen waren.