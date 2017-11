Freudenstadt Gartenschau: Viele Aufgaben noch zu meistern

Dem Denkmalverein um sein Vorstandsmitglied Nils Krieger ging es bei dem zweistündigen Weg um ein Ausloten der Möglichkeiten in gestalterischer und städtebaulicher Hinsicht. Und um Ideenansätze zur Bereicherung der Gartenschau-Entwurfspläne sowie die mögliche Nutzung für brach liegende historische Bauten und Landschaftsbereiche.

Die interkommunale Gartenschau 2025 mit Baiersbronn steht vor einer entscheidenden Phase: Der Managementplan, der die Grundzüge des Projekts festlegt, soll in wenigen Wochen ausgeschrieben werden. Im Frühsommer 2018 soll über den geeignetsten Gartenschau-Plan entschieden werden.

Momentan können Bürger und Interessierte weiterhin ihre Vorstellungen und Wünsche in den Ideenpool einbringen. Diese Gelegenheit will auch der Denkmalverein nutzen. Deshalb gab es entlang der drei Kilometer langen Talroute im Beisein von knapp 30 Teilnehmern allerhand Vorschläge und Anregungen. Der Amtsleiter für die Stadtentwicklung, Rudolf Müller, machte deutlich, an welchen Stellen besondere Herausforderungen warten und nach welchen Maßstäben eine Gartenschau realisiert werden kann.