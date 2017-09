Freudenstadt Freude über drei Abgeordnete lindert den AfD-Schmerz ein wenig

Nach "durchwachter Nacht" stand die Abgeordnete aufgrund des Rechtsrucks im Land "insgesamt noch unter Schock". Im Wahlkreis Calw/Freudenstadt ist die AfD mit ihrem Zweitstimmen-Anteil zur zweitstärksten Kraft aufgestiegen. Sie holte 15 Prozent und überholte die SPD (14,4 Prozent). Es sei "gruselig", was auf das Land im Allgemeinen und die Politik im Besonderen zukomme, findet Esken. Damit meint sie, dass sich die Aufmerksamkeit mehr um die AfD drehe als um die Politik für das Land. Einen Vorgeschmack biete der Austritt von Frauke Petry aus der AfD-Fraktion. "Dabei liegen wichtige Aufgaben vor uns", so Esken.

Dass sie dem neuen Bundestag angehören darf, macht Esken "froh und dankbar". Auf die SPD-Fraktion komme eine andere Rolle zu, weil sie deutlich kleiner sei als bislang und Opposition, nicht mehr Regierungspartei. Die Arbeit im Parlament werde "spannend", einerseits, was die Koalitionsbildung betrifft, andererseits, was die AfD macht. "Wir können sie nicht ignorieren, aber auch nicht den Fokus ständig nur auf sie legen." Mit dem CDU-Abgeordneten Hans-Joachim Fuchtel – mit dem sie über Jahre in der Großen Koalition zusammengesessen hat – werde sie weiter zusammenarbeiten. "Wir werden professionell und anständig miteinander umgehen. Da wird es keinen Clinch geben", versichert Esken. Gleiches gelte im Übrigen auch für die Zusammenarbeit mit Michael Theurer von der FDP, der zwar für einen anderen Wahlkreis antrat, aber auch als Abgeordneter des Landkreises Freudenstadt betrachtet wird.

Ihre Erkenntnisse aus den Verlusten auch auf Wahlkreisebene: "Wir müssen wieder besser ins Gespräch kommen mit den Leuten." Viele Bürger hätten offenbar das Gefühl, nicht wahrgenommen zu sein, und die einzige Lösung in der AfD gesehen. "Die Botschaft der Wähler ist für mich klar: Wir sind da, kümmert euch um uns", so Esken. Welche Aufgabe ihr in der neuen Fraktion zukommt, weiß sie noch nicht. "Ich warte mal ab", sagt sie. Am Montagabend nahm sie an Gesprächen der Landes-SPD teil, am Dienstag reist sie wieder nach Berlin.