Freudenstadt Fest- und Zirkusplatz an Erddeponie Birre

Freudenstadts Bürgermeisterin Stephanie Hentschel erläuterte den Stand der Verfahren. Insgesamt sind zwölf Flächen betroffen, jeweils fünf in Freudenstadt und Seewald sowie zwei in Bad Rippoldsau-Schapbach.

In der Wolftalgemeinde geht es um eine gewerbliche Baufläche im Gebiet "Vor Dollenbach" in Bad Rippoldsau, auf die ein Zimmereibetrieb umgesiedelt werden soll. Die zweite Fläche in Bad Rippolds­au-Schapbach betrifft den "Hanselehof" in Schapbach, der seinen Betriebszweig "Ferien auf dem Bauernhof" ausweiten will.

In Seewald geht es um die Wohnbaufläche "Erweiterung Weinstraße" in Besenfeld. Mit der Änderung des Flächennutzungsplans soll eine planbare und vollziehbare Siedlungsentwicklung ermöglicht werden. Im Gegenzug sollen an anderer Stelle geplante Bauflächen aus dem Plan herausgenommen werden.