Freudenstadt. Eine 84-jährige Fußgängerin ist am Samstag in Freudenstadt von einem Auto erfasst worden. Vom Fahrer fehlt bislang jede Spur. Der Vorfall ereignete sich gegen 17 Uhr. Laut Polizei herrschten ungünstigen Wetter- und Sichtverhältnisse. Die Frau wollte auf dem Weg vom Stadtbahnhof zur Nordstadt die Hindenburgstraße überqueren, teilt die Polizei mit. Sie wurde von einem Auto erfasst und zu Boden geschleudert. Der Wagen, vermutlich ein dunkler SUV, bog von der Karl-von-Hahn-Straße links ab. Der Unfallfahrer hielt kurz an, fuhr leut Zeugenaussage dann aber weiter Richtung Aldi-Parkplatz. Mögliche weitere Zeugen sollen sich unter Telefon 07441/53 60 melden. Die 84-Jährige habe Glück gehabt, sei lediglich leicht verletzt worden.