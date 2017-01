Freudenstadt Eisige Kälte hält Narren nicht auf

Narri-Narro schallte es immer wieder über den Marktplatz, genauso wie Hexa-Heuler, Hexa-Heuler. Und dabei zeigten die Freudenstädter Guggamusiker, was sie können. Gut gelaunt zog die Narrenschar nach der Taufe zur Feier ins Bahnhofscafé weiter.

Am 17. Februar startet die Narrenmesse in der Taborkirche. Danach beginnt der Fackelumzug. Aufwärmen kann man sich beim Brauchtums­abend in der Turn-und Festhalle. Tags darauf werden wieder viele Zünfte und Maskenträger am 18. Februar am großen Umzug durch die Stadt teilnehmen. Am schmotzigen Donnerstag wird das Rathaus gestürmt und der Oberbürgermeister vom Schreibtisch verdrängt. "Denn dann regiert mit Vernunft die Freudenstädter Narrenzunft", verkündete Zunftmeister Schau. Die Kinderfasnet findet am 24. Februar statt.