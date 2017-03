Freudenstadt-Lauterbad. Bislang unbekannte Täter sind am Donnerstag zwischen 9.30 und 15.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Schwarzwaldstraße in Lauterbad eingebrochen. Dies berichtet die Polizei. Die Täter durchsuchten zunächst das ganze Haus nach Wertgegenständen. Schließlich fanden sie mehrere Schmuckstücke und nahmen diese mit. Der Wert des Diebesguts muss noch ermittelt werden. Die Polizei nimmt unter Telefon 07441/53 60 Hinweise entgegen.