Freudenstadt (hb). Der Abriss der ehemaligen Villa Hauser am Hotel Teuchelwald in Freudenstadt ist in vollem Gange. Dort entsteht ein Parkdeck. Das Hotel ist mittlerweile geschlossen und wird bereits für die geplante Modernisierung vorbereitet. Nach dem Abriss der Villa beginnen laut Geschäftsführer Walter Beuerle vom Martha-Maria-Gesundheitspark Hohenfreudenstadt die Erdarbeiten für das neue Bettenhaus, das im Hangbereich gebaut wird. Bereits im April nächsten Jahres soll das modernisierte Haupthaus wieder öffnen. Der Neubau, so hofft Beuerle, soll Anfang Oktober nächsten Jahres eröffnet werden. Im Vorfeld des Abrisses der ehemaligen Villa Hauser hatte sich der Denkmalverein dafür eingesetzt, das über 100 Jahre alte Gebäude zu erhalten. Er hatte vorgeschlagen, das Haus als Hotel für Radtouristen zu nutzen. Das Gebäude stand nicht unter Denkmalschutz.