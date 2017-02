Mathias Gronert und seine Egerländer Gold geben am Sonntag, 19. März, ab 11 Uhr ein Frühschoppenkonzert in der Kniebishalle. Dazu lädt die Trachtenkapelle Kniebis ein. 1997 realisierte der junge Musiker, Komponist und Dirigent Mathias Gronert seinen Traum von einem eigenen Blasorchester, um seine Vorstellungen von böhmischer Blasmusik auf hohem Niveau umsetzen zu können. Im Frühjahr 1997 scharte er einige junge und begeisterte Musiker aus den Musikkapellen der näheren Umgebung seines Heimatortes um sich und gründete die Egerländer Gold. In diesem Jahr feiert die Kapelle bereits 20-jähriges Bestehen. Tickets kosten im Vorverkauf acht Euro und sind unter Telefon 07442/ 508 69 und beim Besucherzentrum Kniebis unter der Nummer 07442/7570 erhältlich. An der Tageskasse kostet der Eintritt neun Euro. Foto: Veranstalter