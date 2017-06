Freudenstadt DRK versorgt Blessuren in brütender Hitze

Los war es bereits am vorigen Freitag mit der sanitätsdienstlichen Betreuung bei den 21. Maximilian-Ritterspiele in Horb gegangen. Das ganze Wochenende über leisteten die ehrenamtlichen Helfer Dienst. Mit mehreren Einsatzfahrzeugen und Kräften aus den Ortsvereinen Horb, Bild- echingen, Waldachtal, Eutingen, Wittendorf und Dornstetten gewährleisteten sie die sanitätsdienstliche Absicherung der Ritterspiele. Zwei Dutzend Hilfeleistungen waren nötig. Als Dankeschön brachte der Spielmannsgruppe "Drachenmond" aus Unterfranken den DRK-Helfern in Horb ein Ständchen. Das DRK freute sich über die nette Geste, heißt es in einer Pressemitteilung des Kreisverbands.

Für den Ortsverein Empfingen stand das Motocross-Rennen des MSC Betra am Samstag und Sonntag auf dem Programm. Dort fand an zwei Tagen die Meisterschaft des Deutschen Jugend-Motocross-Verbands statt. Das DRK versorgte und transportierte einige junge Rennfahrer ab.

Crossfahrer stürzen