Freudenstadt Direktorenwechsel am Amtsgericht

Aufgeschlossen für neue Herausforderungen

In dieser Zeit sei Benz sein Amt und das Gericht ans Herz gewachsen, er habe sich damit identifiziert und alles ihm Mögliche dafür getan, so Foth. Benz sei immer mit der Zeit gegangen und aufgeschlossen für Neues und für neue Herausforderungen gewesen. Er habe aber auch den Eindruck, dass er den jetzigen Zeitpunkt als richtig empfindet, um aufzuhören und loszulassen und die Tür zu etwas Neuem zu öffnen.

Foth erinnerte an den beruflichen Werdegang von Benz, an Studium und an verschiedene berufliche Stationen bis er schließlich im Dezember 1999 zum Direktor des Freudenstädter Amtsgerichts ernannt wurde. "Er hatte praktische Erfahrungen auf allen Rechtsgebieten, sowohl im Zivil- wie auch im Straf- und Familienrecht", sagte Foth. "Mit seinem außerordentlichen Geschick in der Menschenführung und in der Motivation von Mitarbeitern hat er über Jahre hinweg das Gericht erfolgreich geleitet."

Im Namen der baden-württembergischen Justiz dankte der Gerichtspräsident Benz für sein engagiertes, erfolgreiches Wirken und wünschte ihm für den Ruhestand Gesundheit und Freiräume.

Zum neuen Amtsgerichtsdirektor in Freudenstadt sei zum 1. Juli dieses Jahres Michael Gross vom Justizminister ernannt worden, sagte Foth. Er beglückwünschte ihn zu der neuen Herausforderung.

Der in Spaichingen geborene Jurist war bis zu seinem Amtsantritt in Freudenstadt zuerst Richter und im Anschluss Erster Staatsanwalt beim Rottweiler Amtsgericht.

Mit der offiziellen Verabschiedung von Benz gehe eine Ära zu Ende, sagte Freudenstadts Bürgermeisterin Stephanie Hentschel. In seiner fast 40-jährigen Amtszeit habe er immer ein gerechtes Urteil gesucht mit dem Anspruch, "Mensch und Fall gerecht zu werden". Das Recht müsse Schuld und Unschuld unterscheiden und dürfe nicht willkürlich sein, denn es sei ein Instrument mit Schutzfunktion und der Regelung des gesellschaftlichen Lebens, sagte sie. Mit Michael Gross bekomme das Amtsgericht einen erfahrenen Juristen, der ein gut aufgestelltes Haus übernehme.

Duo Jammerschaden lockert Festakt auf

Weitere Grußworte sprachen der Leitende Oberstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Rottweil, Joachim Dittrich, und für den Rottweiler Anwaltverein Rechtsanwalt Günter Posselt. Für die Auflockerung des Festakts sorgten Christof Ruetz (Gesang) und Herbert Hilbert (Klavier) als Duo Jammerschaden mit musikalischer Comedy-Unterhaltung. Sie sangen auch die Klassiker "Typewriter" von Jerry Lewis und "Goodbye Johnny" von Hans Albers.

In Freudenstadt herzlich empfangen worden

Die Schlussworte gehörten dem scheidenden und dem neuen Amtsgerichtsdirektor. "Ich bin ganz einfach immer gerne Amtsgerichtsdirektor und Richter gewesen. Ich hab mich immer wohl gefühlt, und meine Arbeit hat mir Spaß gemacht", sagte Axel Benz und dankte allen, die ihn dabei unterstützt haben. Er freue sich auf den neuen Lebensabschnitt. "Denn jedem Anfang wohnt ein Zauber inne", zitierte er.

Michael Groß sprach neue Herausforderungen und bevorstehende Projekte wie die Notariatsreform und die Einführung der elektronischen Akte an. Er sei in Freudenstadt herzlich empfangen und aufgenommen worden und erhalte Unterstützung von allen Seiten, sagte er.