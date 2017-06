Freudenstadt Der wahrscheinlich leckerste Weg zum Abitur

Mit dabei waren Jugendliche, die derzeit noch die Realschulen in Dornstetten, Loßburg, Horb und Pfalzgrafenweiler besuchen. Die herzliche Begrüßung startete mit einem Tanz der Abiturienten, der in einem Flashmob inklusive dem Maskottchen "Der Elch" endete, heißt es in einer Pressemitteilung der Büchner-Schule.

Nach der Tanzeinlage wurden die Realschüler in verschiedene Gruppen eingeteilt, die durch das Schulhaus von Abiturienten geführt wurden. Bei einem erlebnisreichen Rundgang lernten die potenziellen Bewerber für das EG die Schule mit all ihren Fachräumen und ihrem Equipment kennen.

In den Chemieräumen erwarteten die Schüler eine Mischung aus chemischen Versuchen und spielerisch gestaltetem Unterricht. Dort befanden sich verschiedene Versuchsgruppen, in denen die Realschüler mit kleinen Experimenten beeindruckt wurden. Die Experimente gaben nähere Einblicke in die Grundlagen des Profilfaches Ernährungslehre.