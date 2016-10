Freudenstadt Der direkte Draht nach Peking steht

Freudenstadt. Anfang des Jahres war der Freudenstädter Oberbürgermeister zu einem Gastbesuch nach China aufgebrochen. In Peking traf er mit Wen Tian, dem Vizepräsidenten der "Beijing Association for Science and Technology", der Pekinger Gesellschaft für Wissenschaft und Technik (BAST), zusammen. In ihr haben sich mehr als 2000 in der Millionenmetropole ansässige Unternehmen zusammengeschlossen. "Schnell ist die Idee zu einem Wirtschaftstag entstanden", erinnerte sich Osswald und machte deutlich, "dass auch auf regionaler Ebene Kooperationen möglich sind" – nach dem Motto "global denken, lokal handeln". Für die Organisation der Veranstaltung im Freudenstädter Kongresszentrum zeichnete Zhang Lei, Inhaber des Hotels Hohenried und Geschäftsführer der Fein International GmbH mit Sitz in Freudenstadt, verantwortlich. Drei Themenfelder standen für das erste große Treffen auf dem Programm: Innovation in Freudenstadt, chinesische Medizin und Elektromobilität. Zu allen dreien gab es Seminare und Präsentationen mit Experten und am Ende des Tages auch die Möglichkeit zur Diskussion. Um Technik ging es gleich zu Beginn, als die richtige Handhabung von Kopfhörer und Zubehör für die Simultanübersetzung erklärt wurde, verbunden mit der Bitte an alle Redner, doch bitte Hochdeutsch zu sprechen.

"Freudenstadt wächst und gedeiht, auch dank externer Investoren", freute sich Julian Osswald, der diesen Trend fortsetzen will. Einen Mehrwert könne die neue Kooperation für seine Stadt auch im Tourismus bringen. "Sie haben die richtigen Themen gewählt", sagte Landrat Klaus Michael Rückert. Die traditionelle chinesische Medizin genieße im Landkreis große Anerkennung. Das zeigten Hotelprojekte in Baiersbronn- Obertal und in Bad Rippolds-au-Schapbach. Und auch nachhaltige und kluge Transportlösungen, sowohl für das flache Land als auch für eine Millionenstadt, seien eine Herausforderung.

Zur Unterzeichnung des Kooperationsvertrags durch Zhang Lei und He Suxing vom Beratungszentrum der BAST gratulierte der CDU-Landtagsabgeordnete Norbert Beck: "Dieser Vertrag bringt einen großen Mehrwert für die Stadt Freudenstadt, für unseren Landkreis, aber auch für ganz Baden-Württemberg."