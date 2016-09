Freudenstadt Chor führt Händels "Messias" auf

Freudenstadt. Sein 125-jähriges Bestehen feiert der Taborchor Freudenstadt unter anderem mit einer Aufführung von Georg Friedrich Händels Oratorium "Messias" am Sonntag, 9. Oktober, ab 18 Uhr. Begleitet werden die Sänger in der Taborkirche vom Ensemble Cappella Vivace Rottweil, das sich schon öfter als Instrumentalensemble in der Region präsentiert hat.