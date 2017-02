Kreis Freudenstadt. Jugendpressetage im Bundestag in Berlin bietet die SDP-Fraktion vom 17. bis 19. Mai. Teilnehmen können auch Redakteure von Schülerzeitungen im Alter von 16 bis 20 Jahren aus dem Wahlkreis Freudenstadt/Calw. Während ihrer Zeit im Bundestag haben die Teilnehmer die Möglichkeit, in Pressekonferenzen eigene Fragen zu aktuellen politischen Themen zu stellen und in verschiedene Pressestellen und journalistische Betriebe wie den Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) hineinzuschnuppern. Die Teilnahme ist kostenfrei. Interessenten können sich bis 4. April bei der Wahlkreisabgeordneten bewerben, mit kurzen Angaben zu Alter, Person, Ausbildung und Motivation für die Teilnahme. E-Mail: saskia.esken@bundestag.de.