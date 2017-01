Freudenstadt Bunte Farben gegen grauen Alltag

Die Künstlerin, die seit Jahren in der Musik- und Kunstschule aktiv ist, begeisterte sich schon immer für die Malerei. Ihren jetzigen Stil entwickelte sie dort mit Unterstützung von Gloria Keller. Gabriele Sahm-Schmid verwendet für ihre Bilder Acrylfarben. Aber das ist nicht alles, denn sie begleitet ihre Werke oft mit lyrischen Texten, die mit Worten ausdrücken, was mit dem Pinsel wiedergegeben wurde.

Unter dem Motto "Farbenfroh statt Alltagsgrau" öffnet die Künstlerin dem Betrachter eine fantasievolle Welt von Licht, Freude und Optimismus. Die Bilder bestechen durch ein fein durchdachtes Potpourri aufeinander abgestimmter Elemente, die sich zu einem Ganzen fügen. Viele ihrer Bilder handeln vom Meer, dem Süden oder Landschaften in der Sonne.

Christina Krause, die Managerin des Schwarzwald-Centers, will auch in Zukunft solche Aktionen unterstützen. "Das Center soll ein Ort der Begegnung sein", betont sie. Zur Eröffnung kam auch Volker Henne, Vorsitzender der Musik- und Kunstschule. Wie Gabriele Sahm-Schmid mitteilte, wird sie einen Teil des Geldes aus dem Verkauf ihrer Bilder an das Familien-Zentrum spenden, bei dem sie auch ehrenamtlich tätig ist. Bei Sekt und Knabbereien ging sie bei der Ausstellungseröffnung auf Fragen der Besucher zu ihren Werken ein.