Freudenstadt Blick ins Grandhotel

Im ehemaligen Grandhotel Waldlust in Freudenstadt verkehrten in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts der europäische Hochadel mit Königen und Fürsten, ebenso Künstler und Literaten und sogar Hollywood-Filmstars. Das Hotel verkörpert auch heute noch den Flair der Belle Epoque.

Das illustrieren der große Ballsaal, die einzigartige Jugendstiltreppe oder die großzügigen, herrschaftlichen Suiten in den Wohntrakten. Sieben Fotografen, die an dem Erlebnisworkshop der Kreisvolkshochschule unter Leitung des Fotografen Björn Kübler teilgenommen haben, stellen einen Teil ihrer Bilder im Kreishaus aus. Entstanden sind Aufnahmen, die den Betrachter in die Reize der mondänen Vergangenheit eintauchen lassen. Unterschiedliche Techniken wie High-key, HDR, Nassplatten-Stil oder Schwarz-Weiß spiegeln den morbiden Charme des ehemaligen Grandhotels. Langzeitbelichtungen und das Spiel mit Licht und Schatten heben Stilelemente hervor.

"Es ist wie eine Reise in eine andere Zeit, jedes Zimmer, jeder Raum eine neue Überraschung", so ein Teilnehmer des Workshops. Eine Einführung in die Ausstellung gibt Siegfried Schmidt, Vorsitzender des Vereins für Kulturdenkmale Freudenstadt. Kursleiter Björn Kübler zeigt ein Video zum Workshop.