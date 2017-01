Freudenstadt Big Band präsentiert neues Programm

Formation reist im Sommer nach Greifswald

2015 folgte in Aalen wieder ein erster Preis, was die Band im Frühjahr 2016 zur Teilnahme an der Bundesbegegnung "Jugend jazzt" in Kempten berechtigte.

Dort zählte die Kepler-Big Band zu den Finalisten und wurde mit dem Konzertpreis der "Eldenaer Jazz-Evenings" ausgezeichnet.

Nach Konzertreisen nach Sachsen, Schleswig-Holstein und Griechenland reist die Formation im Sommer dieses Jahres nach Greifswald und steht zusammen mit der NDR-Big Band auf der Bühne.

Die Band profitiert vor allem von der seit 2006 am Kepler-Gymnasium eingeführten Bläserklassenarbeit. Die Lehrer der 2006 in Freudenstadt gegründeten Musik- und Kunstschule sowie des "Drumlab FDS" tragen einen wesentlichen Teil zum Erfolg der Band bei. 2009 legte die junge Band, pünktlich zu ihrem zehnjährigen Bestehen, ihr Debüt-Album "La Fiesta" vor, das sie im renommierten Tonstudio Bauer in Ludwigsburg eingespielt hatte. Ein weiterer Tonträger ist für dieses Jahr geplant.

Bei dem Konzert im Bürgerhaus Musbach am 3. Februar ab 20 Uhr präsentiert die Band Auszüge aus ihrem neuen Programm.