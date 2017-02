Freudenstadt. Das Bezirks-Volleyballturnier des evangelischen Jugendwerks findet am Sonntag, 5. März, ab 9.45 Uhr in der David-Fahrner-Halle in Freudenstadt statt. Ausrichter ist der CVJM Mitteltal-Obertal. Eingeladen sind Freizeitteams ebenso wie Sportgruppen der verschiedenen Orte im Bezirk. Eine Mannschaft besteht aus mindestens sechs Spielern, wobei immer zwei Spielerinnen auf dem Feld sein müssen. Anmeldungen sind bis zum 26. Februar bei Tanja Schmid, Telefon 07121/7 53 97 10 oder per E-Mail an ta-schmid@gmx.de möglich. Der Erhalt der Anmeldung wird bestätigt.