Freudenstadt Bewährungsstrafe nach tödlichem Unfall

Bei dem Unfall war der Beifahrer, Freund und Cousin des Mannes, ums Leben gekommen. Der Verursacher war in jener verhängnisvollen Nach zu schnell gefahren; außerdem hatte er Alkohol getrunken.

Elf Zeugen berichteten vor Gericht, was sich damals abgespielt hatte. Sie waren am 2. Januar beim Fußballturnier in Klosterreichenbach. Beim Fest danach hatte der Angeklagte mitgefeiert. Sie hätten alle Spaß gehabt und Bier getrunken. So räumte der Angeklagte ein, ab 16 Uhr zunächst zwei Halbe und nach einer Pause von etwa zwei Stunden bis Mitternacht wiederum drei 0,3-Liter-Flaschen Pils getrunken hatte. Eigentlich, erinnerten sich einige Zeugen, wollte der 22-Jährige das Auto stehen lassen und mit dem Zug nach Hause fahren. Auch hatten einige Zeugen bei der Polizeivernehmung direkt nach dem Unfall geschildert, dass dem Fahrer sogar der Autoschlüssel abgenommen worden war, um die Autofahrt zu verhindern. Vor Gericht erinnerte sich jedoch niemand mehr daran.

Tatsache war jedoch, dass sich der junge Mann, der wohl eher zufällig seinen Cousin getroffen hatte, diesen im Auto mit nach Hause nehmen wollte. Gegen 1.15 Uhr geschah der Unfall. Der Wagen des Verursachers geriet auf den Randstreifen. Panisch versuchte der Fahrer dann wohl, gegenzulenken. Er übersteuerte den Wagen. Das Auto rammte einen Baum links neben der Straße, schleuderte zurück auf die rechte Seite und krachte in eine Mauer. Beide Männer waren nicht angeschnallt. Der Beifahrer wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer erlitt mehrere Bein- und Rippenbrüche und ist auch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht wieder arbeitsfähig.