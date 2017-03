Freudenstadt Auf Luthers Spuren

Am 31. Oktober jährt sich zum 500. Mal die Veröffentlichung der 95 Thesen, die Martin Luther der Überlieferung nach an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg schlug. Die Reise der Kreis-VHS führt ins Kernland der Reformation. Es werden die Lutherstädte Wittenberg, Eisleben und Mansfeld sowie die bedeutendste Reformationsstätte, Torgau in Sachsen, besucht. Besichtigt werden zwei herausragende Nationale Sonderausstellungen: "Luther und die Deutschen" (Wartburg) sowie "Luther! 95 Schätze – 95 Menschen" (Augusteum Wittenberg). Untergebracht ist die Gruppe im Hotel Landhaus Wörlitzer Hof.

Nähere Auskünfte und Anmeldung: Kreisvolkshochschule in Freudenstadt, Landhausstraße 4, Telefon 07441/9 20 14 44, E-Mail fds@vhs-kreisfds.de. Anmeldeschluss ist der 29. März.