Freudenstadt Auch Fluglehrer müssen Schulbank drücken

Einmal im Frühjahr und Herbst findet deshalb in Leinfelden in der Filderhalle eine zweitägige Auffrischungsschulung statt. Diesmal waren rund 150 Fluglehrer dabei. Für die Fliegergruppe Freudenstadt drückten sechs Fluglehrer die Schulbank. Themen über das Luftrecht in Bezug auf Lizenzierung und Ausbildung standen ebenso auf der Agenda wie Luftraum und Flugsicherung. Auf die Thermik gingen die Referenten ebenso ein wie auf das Lehren und Lernen.

Die Musbacher Fluglehrer freuen sich nach vielen neuen Eindrücken, demnächst wieder an den Start zu gehen. Spätestens zu Ostern soll der Schulungsdoppelsitzer wieder abheben.