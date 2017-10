Freudenstadt. Absurde Welt: Vor falschen Polizisten warnt die Polizei. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, seien am Montagabend alleine in Freudenstadt mindestens 70 Betrugsanrufe eingegangen. Es sei eine bekannte Betrugsmasche: Die Täter rufen bevorzugt ältere Menschen an und geben sich als Polizisten aus, hier als Beamte der Kripo Freudenstadt. Im Display würden sogar die Nummern örtlicher Polizeidienststellen oder die Ortsvorwahl mit anschließender 110 erscheinen. Mit einer erfundenen, überzeugend klingenden Geschichte erschleichen sie sich das Vertrauen der Opfer, erklären etwa, dass es sichere Hinweise auf einen baldigen Einbruch gebe. Dann fragen die Täter nach Wertgegenstände oder Bargeld im Haus. Ziel sei es, jemanden vorbeizuschicken, der die Wertsachen abholen und angeblich in Sicherheit bringen soll. Oder sie wollen persönliche Daten und Bankverbindungen wissen. Bei den gestrigen Vorfällen sei niemand geprellt worden. Die Angerufenen hätten richtig reagiert, aufgelegt und die echte Polizei angerufen. Die Polizei rät: auflegen, nie die Rückruftaste wählen und nie Angaben über Wertgegenstände und Bankdaten machen.