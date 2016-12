Freudenstadt 2017 dreht sich alles um Schwarzwälder Käse

Region. Die Naturpark-Wirte im Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord sehen sich weiter auf Erfolgskurs: "Wir treffen mit unserem Angebot den Nerv der Zeit", so Vorsitzender Rolf Berlin (Berlins Hotel KroneLamm, Bad Teinach- Zavelstein) in der Mitgliederversammlung im Haus des Gastes in Bühlertal.