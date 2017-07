Football Neckar Hammers auf Weg zur Meisterschaft

Auch der sogenannte "Gameplan" (Spielplan) spielt eine entscheidende Rolle. Football ist ein sehr taktisch geprägter Sport, in dem die Vorbereitung auf die Spielweise des Gegners elementar ist. "Da kommen in einer Woche gut zwölf bis 13 Stunden zusammen", rechnet Wührmann vor – und meint Videoanalyse, Taktikbesprechung, Spielzüge und natürlich körperliches Training. "Gerade in diesem Bereich haben wir uns in dieser Saison extrem verbessert – auch, weil alle gut mitziehen", sagt Lars Wührmann. Ein anderer Grund dafür ist, dass der Videoaustausch mit den anderen Teams besser funktioniert als in den Vorjahren. "Früher standen wir in vielen Situationen unvorbereitet da", erklärt Wührmann.

Der Erfolg in dieser Saison hängt unmittelbar auch mit dem "Football-Boom", den es derzeit in Deutschland gibt, zusammen. "Davon profitieren wir sehr", sagt Fauser. Der Kader hat sich im Vergleich zur vergangenen Saison stark vergrößert, auch die Zuschauerzahlen sind gestiegen.

"Davon profitieren die anderen Vereine aber genauso", gibt Wührmann zu bedenken. Es würde darauf ankommen, die Neuen dauerhaft bei der Stange zu halten, auszubilden und zu integrieren. "Masse allein gewinnt keine Spiele. Wir haben es oft genug erlebt, dass ein Spieler wieder verschwindet, nachdem er den ersten schweren Hit bekommen hat", sagt Wührmann und lacht. Gleichzeitig dürfe man sich nicht nur auf die Frischlinge konzentrieren, sondern müsse auch die etablierten Spieler weiterentwickeln.

Der Headcoach sieht in dem starken Zuwachs auch den Vorteil, "dass sich die etablierten Spieler aus der Komfortzone befreien mussten". Spieler wie Fabian Haßforther, der seit rund einem Jahr dabei ist und vor kurzem drei Touchdowns in einem Spiel erzielte, haben den Konkurrenzkampf im Team neu entfacht. "Keiner kann sich mehr darauf verlassen, dass er spielt – vor allem, wenn er nicht im Training war", betont Wührmann.

Die letzten drei Saisonspiele haben es nun in sich. Zum einen treten die Hammers gegen die Teams an, die sich ebenfalls Hoffnungen auf den Titel machen. Und zum anderen spielen sie – mit dem 40:12 gegen Backnang – an vier Wochenenden hintereinander. "Das wird hart, aber wir haben eine reelle Chance auf den Titel", weiß Fuhrmann. "Doch dafür müssen alle bis zum Schluss mit dem Kopf bei der Sache bleiben." Auch das ist im Football elementar. "Denn ein schlechter Spielzug kann alles auf den Kopf stellen."

Weitere Informationen: Die Neckar Hammers bestreiten am Samstag (16 Uhr) ihr letztes Saison-Heimspiel gegen die Badener Greifs.