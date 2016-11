Fluorn-Winzeln Winzelner Pilot in Südafrika am Start

Bei der Qualifikation zur Deutschen Segelflugmeisterschaft 2017 in Lachen-Speyerdorf waren Markus Schweizer in der 18-Meter-Klasse und Harry Hezel in der Doppelsitzer-Klasse erfolgreich und konnten sich qualifizieren. Außerdem vertraten Kathrin Fobbe, Horst Kammerer und Falk Borowski den LSV Schwarzwald bei den Landesmeisterschaften in Brandenburg/Havel. Gleich zu Anfang der Saison standen außerdem der Pribina Cup (Slowakei) und der Hahnweidewettbewerb mit mehreren Teilnehmern aus Winzeln auf dem Kalender. Im Juli traten dann zwei Flugzeuge beim internationalen Klippeneck-Wettbewerb an.

Finale hat WM-Charakter

Ein großes Highlight steht für 2016 noch unmittelbar vor der Tür: Die Teilnahme von Matthias Sturm am Segelflug-Grandprix-Finale in Potcheftroom, Südafrika, das ab dem morgigen Samstag bis 12. November ausgetragen wird. Beim Grandprix werden, anders als sonst beim Streckensegelflug, kürzere Distanzen geflogen. Nach Freigabe der Abfluglinie müssen die Piloten die tagesaktuell ausgeschriebene Strecke umrunden. Wer sie als schnellster beendet, gewinnt die Tagesaufgabe. Das Finale hat den Charakter einer Segelflug-WM und wird mit entsprechender Spannung erwartet.

Da der sportliche Erfolg auch zukünftig wieder erarbeitet werden muss, wird mit intensiver Jugendarbeit auch für einen steten Pilotennachwuchs gesorgt. Die Flugschüler können im Alter von 14 Jahren mit der Ausbildung beginnen, die dann an jedem Wochenende auf dem Flugplatz in Winzeln stattfindet. Drei neue Fluglehrer haben ihre Ausbildung vor Kurzem erfolgreich abgeschlossen, so dass das Fluglehrerteam nun auf 24 Personen angewachsen ist. Insgesamt stehen für den Segelflug nun 15 und für den Motorflug 14 Fluglehrer zur Verfügung.

Mit Blick auf 2017 bereiten sich die Mitglieder des LSV Schwarzwald bereits auf eine neue spannende Saison vor – Luft nach oben gibt es schließlich immer: Die ersten Anmeldungen zu den bevorstehenden Wettbewerben sind bereits geschrieben. Auch die Geselligkeit wird bei einem gemeinsamen Fluglager und weiteren Events nicht zu kurz kommen.

