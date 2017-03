Fluorn-Winzeln Verletzungspech trübt die Erfolgsbilanz

In seinem Jahresbericht verlor er trotz aller Erfolge nicht den Blick auf die Realität, denn neben zahlreichen württembergischen und deutschen Meistertiteln, den Aufstiegen der beiden aktiven Mannschaften in die Ober- beziehungsweise Bezirksliga, gab es leider auch eine lange Verletztenliste, wie sie es in dieser Form beim KSV noch nicht gegeben habe. Die Aktiven seien dabei an ihre Grenzen gestoßen. Dies mache auch die Planung für die neue Runde schwieriger, denn es sei nicht einfach, diese Ausfälle zu kompensieren. Die Sicherung des Vereins stehe an oberster Stelle und da müsse man wachsam sein um Negatives gleich abwenden zu können.

Positiv sei natürlich wieder die sehr gute Unterstützung bei den Ringkämpfen gewesen. Glunk lobte dabei besonders den Fanclub "Fanatics14". Auch allen, die sich im Wirtschaftsbereich engagierten, galt sein Dank, ebenso wie den vielen Helfern in allen Bereichen, durch die es möglich sei, die vielen Aufgaben erledigen zu können, dem Roten Kreuz der Ortsgruppe Fluorn-Winzeln für ihren zuverlässigen Dienst am Mattenrand, der Gemeinde in Person von Bürgermeister Bernhard Tjaden sowie allen Sponsoren für die gute Unterstützung.

Die beiden Trainer Frank King und Ingo Schmid seien auf Grund von Personalproblem nicht zu beneiden gewesen. Auch an sie ging ein großes Dankeschön des Vorsitzenden. Glunk wünschte außerdem dem Ehrenvorsitzenden Fridolin Schweikert eine baldige Genesung, da dieser nicht anwesend sein konnte