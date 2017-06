Fluorn-Winzeln So hell war es schon lange nicht mehr

Durch Wasserschäden ausgelöste Mauerschäden sowie Makel am Putz wurden repariert und ausgebessert. Uralte Tapeten im Abstellraum wurden entfernt und durch Streichputz ersetzt, ebenso wurde ein neuer Boden verlegt. Für frische Atmosphäre sorgte der komplette Neuanstrich sowie die Reinigung der Gardinen. Die Aktion wurde sowohl finanziell als auch mit Rat und Tat von der Gemeinde und dem örtlichen Bauhof unterstützt. Zwar konnten in mit dieser Aktion längst nicht alle Makel der stark in die Jahre gekommenen Bausubstanz beseitigt werden, doch zumindest strahlt der Vereinsraum nun wieder in neuem Glanz. Die Nutzer können sich somit wieder über eine frische Atmosphäre freuen. Die Musiker der Fluorner "Eintracht" sind sich einig – "so hell war’s schon lang nicht mehr, da braucht man ja viel weniger Licht".