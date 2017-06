Fluorn-Winzeln Sein Motto lautet stets: Arbeiten, radeln und singen hält fit

Gern erinnert sich Wößner auch an 2008 zurück, als der "Frohsinn" ihn für 60 Jahre Vereinstreue ehrte. Lobende Worte waren recht und auch schnell gefunden: Seit 1960 lässt er seine Stimme im Kirchenchor erschallen und tat vier Jahrzehnte Dienst in der Feuerwehr. Höhepunkt war für ihn in früherer Zeit die Teilnahme am Bundessängerfest in Stuttgart. Ein weiterer Höhepunkt in neuerer Zeit, genauer gesagt in diesem Jahr, waren für ihn die Auftritte am 7. Mai in der Klosterkirche Alpirsbach und am 14. Mai in der Fluorner Kirche mit seinem Gesangverein.

Mittwochs trifft man den rüstigen Rentner mit Gattin Rita auch gerne mal in Seedorf im Schwimmbad an.

Im Flur von Rudolf Wößners Haus im Ortsteil Schwommberg hängen Urkunden, Zertifikate und Fotos aus früheren Zeiten, auf denen Leute abgebildet sind, die teilweise nicht mehr leben. Allem voran die Urkunden zum 30. und 50. Sangesjubiläum im Kirchenchor.

Doch Vereinskenner Rudolf Wößner sorgt sich: "Ach wenn auch heute mehr Mitglieder in den Vereinen wären." Aber es ist eben alles im Wandel. Eines jedoch ist und bleibt sein Motto: "Schaffen, radfahren und singen hält fit."