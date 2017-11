Fluorn-Winzeln Ohne neuen Kredit geht es nicht mehr

Fluorn-Winzeln. Dieses Jahr ist alles ein bisschen anders: Bürgermeister Bernhard Tjaden verzichtet auf eine ausführliche Haushaltsrede, Kämmerin Monika Haug bekommt schon vor der Vorstellung des Plans großen Beifall, und benutzt werden neue Vokabeln. In eineinhalb Jahren hat die Gemeindeverwaltung den Umstieg vom kameralen Rechnungswesen auf das neue kommunale Haushaltsrecht vollzogen. Parallel lief auch noch die Umstellung auf eine gänzlich ungewohnte Software – "Das ist etwas besonderes in vielfacher Hinsicht", sagt Tjaden am Montagabend.

Dass es nur "mit Ach und Krach" gelungen sei, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen, hat freilich nicht nur mit dem neuen System, der so genannten "Doppik" zu tun, auch wenn der Werteverzehr jetzt finanziert werden muss, also höherer Aufwand zu verbuchen ist. Vielmehr geben die aktuellen Zahlen nicht viel mehr her. Zwar ist wegen der anhaltend guten Konjunkturlage die Einnahmenseite ansehnlich, auf der anderen Seite stehen dafür aber erhebliche Ausgaben: Fast 3,7 Millionen Euro sollen 2018 investiert werden, "eine gigantische Zahl für eine Gemeinde unserer Größenordnung", sagt der Bürgermeister.

Rund drei Millionen Euro fließen in Baumaßnahmen. Größter Brocken ist die Sanierung der Winzelner Halle: Dafür sind im kommenden Jahr 900 000 Euro eingeplant. Apropos gespannte Finanzlage: Die Gesamtmaßnahme, die sich auf ein Volumen von rund drei Millionen belaufen soll, muss bis 2021 gestreckt werden. Nicht, weil die Arbeiten so viel Zeit in Anspruch nehmen, sondern weil Haug den Finanzbedarf anders nicht hätte darstellen können. Weitere große Brocken im kommenden Jahr sind die Restarbeiten an der Rötenberger Straße in Höhe von rund 620 000 Euro und der Ausbau der Kirchsteige für knapp 300 000 Euro. Auch die Ertüchtigung der Wasserversorgung kostet im kommenden Jahr noch einmal Geld: rund 270 000 Euro werden fällig.