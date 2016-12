Fluorn-Winzeln Manche schon seit 50 Jahren dabei

Hochkarätige Auszeichnungen gab es für Werner Deusch und Walter Müller. Die beiden Vollblutmusiker nahmen unter tosendem und anerkennendem Beifall die Ehrennadel in Gold mit Diamant und den Ehrenbrief für 50-jährige aktive Tätigkeit in Empfang. Müller erhielt darüber hinaus die Kreisverbandsehrenmedaille in Silber mit Urkunde.

Die Förderermedaille in Bronze mit Urkunde wurde Dietmar Hany für seine zehnjährige Tätigkeit im Vorstand überreicht. Carolin Aichholz und Karin Heinzelmann durften sich aufgrund ihrer jahrelangen Tätigkeit im Ausschuss über das Kreisverbandsehrenzeichen in Silber mit Urkunde freuen. Aichholz wurde gleichzeitig sogar zum aktiven Ehrenmitglied ernannt.

Das Kreisverbandsehrenzeichen in Gold mit Urkunde wurde an Marianne Beuter, Petra Heinzelmann-Voitovych, Bernd Heinzelmann und Jochen Hess ausgehändigt, die alle viele Jahre im Ausschuss gewirkt haben oder noch wirken.