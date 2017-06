In neuem Ambiente fand in diesem Jahr das Kirchplatzfest in Winzeln statt. Um die zahlreichen Gäste vor der Sonne zu schützen, wurde in diesem Jahre – statt Sonnenschirmen – ein riesiger Fallschirm am Frontlader eines Traktors aufgehängt. Zum Frühschoppen spielte der Musikverein Winzeln auf und am Nachmittag gab es musikalische Unterhaltung mit dem Akkordeonorchester Fluorn-Winzeln. Außerdem fand wieder ein Quiz statt, und beim Kinderflohmarkt wechselte so manches nicht mehr benötigtes Spielzeug den Besitzer. Am Glücksrad konnten allerhand gewonnen werden. Foto: Trik