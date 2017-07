Fluorn-Winzeln Gewinnung von Facharbeitern macht Sorge

1983 gründete Ottmar Kaiser das Werk in Waldmössingen – bis heute Hauptsitz des Unternehmens. Bis 2004 produzierte Kaiser im Non-Automotiv-Bereich. Dann kam ein Sportwagen-Angebot, 2006 folgte das erste Produkt für die Automarke Audi.

Die Automobilindustrie habe früh erkannt, dass Aluminium ein Leichtmetall mit hoher Festigkeit, Korrosionsbeständigkeit und guter Bruchdehnung ist. Neben dem Automobilbereich findet der Aluminiumbau auch Anwendung im Flugzeugbau und im medizinischen Bereich.

"Wo drückt der Schuh?" – Adens Frage beantwortete Juniorchef Thomas Kaiser mit den Auflagen des Gewerbeaufsichtamtes, das bei der Herstellung der neuen Halle in Waldmössingen die Kosten um 1,5 Millionen auf 7,5 Millionen Euro erhöht habe. Unverständlich ist für die Kaiser, dass die Auflagen in den neuen Bundesländern deutlich geringer sind als in Baden-Württemberg. "Das ist ein bedeutender Wettbewerbsnachteil für unseren Standpunkt und stellt eine ärgerliche Chancenungleichheit dar", so Kaiser. Sorgen bereitet auch die Gewinnung von Facharbeitern und die Bewerberlage bei Azubis im gewerblichen Bereich.