Fluorn-Winzeln Gemeinde kauft innerörtliche Fläche

Dieser hatte nämlich das ganze Grundstück, es reicht vom Joosenteg bis zum Kindergarten-Grundstück erworben. Die Aufteilung sieht vor, dass er das Eckgrundstück für ein eigenes Bauvorhaben behält. Auf der verbleibenden an die Kirchsteige grenzenden jetzt kommunalen Fläche sollen zwei Bauplätze entstehen. Außerdem hat die Gemeinde den Streifen zum Heimbach hin auf der ganzen Länge erworben. Teilweise wegen der Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen in der Talaue, dann auch um innerörtliche Ausgleichsflächen anrechnen zu können, öffentliches Grün anzubieten und schließlich wegen eines im Bebauungsplan dort vorgesehenen Fußwegs bezog die Gemeinde diese Flächen mit in die Ausübung ihres Vorkaufsrechts ein. Die Gesamtfläche summiert sich auf knapp 3400 Quadratmeter, die Gemeinde erwirbt rund 70 Prozent.

Dass Bedarf an Bauplätzen besteht, wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung auch an anderer Stelle deutlich. Es geht um die neuen Bauplätze "Auhalde Mitte". Sechs Plätze wurden erschlossen. Neun Interessenten stehen bereit. Jetzt sollte der Rat über den Preis beschließen. Vor vier Jahren wurde dieser von den seit 2005 geltenden 75 Euro auf 86 Euro pro Quadratmeter erhöht.

Von der Kostenrechnung her würde für dieser Preis zur Deckung der Erschließung für die neuen Plätze ausreichen. Allerdings gelten diese Plätze als attraktiver als manche anderen – auch als jene, die in einem nächsten Abschnitt zur Verfügung gestellt werden können. Schon jetzt ist absehbar, sollten die Baukosten bis dahin nicht sinken, dass man mit einem Quadratmeterpreis von 86 Euro dort nicht mehr hinkommen wird.