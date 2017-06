Im Anschluss an das Hochamt, das von Kirchenchor und Musikverein umrahmt wurde, führte die Fronleichnamsprozession zu den drei Altären, die in mühevoller Kleinarbeit und mit viel Engagement gestaltet worden waren. Die erste Station war der Altar der Erstkommunionkinder bei "’s Neubaura", anschließend ging es zum Schwanenplatz zum Altar der Schönstattfrauen. Am Altar beim Lindenkreuz waren die Ministaranten tätig. Foto: Trik