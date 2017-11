Fluorn-Winzeln Fördersätze sind festgezurrt

Fluorn-Winzeln. Das Sanierungsgebiet im Ortskern von Winzeln ist einen wichtigen Schritt weiter. Nachdem im April die Zusage für die Aufnahme ins Landessanierungsprogramm einging, gab der Gemeinderat die vorbereitenden Untersuchungen in Auftrag. Am Montag berichteten Sarah Gotzel und Hannes Munk von die Steg Stadtentwicklungs GmbH über die Ergebnisse. Der Gemeinderat beschloss die Abgrenzung des Sanierungsgebiets – die in wenigen Details vom ursprünglichen Plan abweicht – und die Fördersätze. Außerdem wurde die Steg als Sanierungsträger beauftragt.