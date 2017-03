Fluorn-Winzeln Festjahr 2018 wirft seine Schatten voraus

Fluorn-Winzeln. Vorsitzender Jochen Hess reflektierte die Schwerpunkte seiner Arbeit im vergangenen Jahr. Neben unzähligen Sitzungen sowie den vereinseigenen Veranstaltungen standen für ihn besonders das Mitgestalten des Theaterspaziergangs sowie das Bestuhlungskonzept für die neue Fluorner Halle im Fokus.

Für das kommende Vereinsjahr schwor Hess den Verein auf die Planung der Aktivitäten rund um das Festjahr 2018 ein, in welchem der Verein sein 90-jähriges Bestehen feiern möchte. Ebenso müsse dringend die Renovierung des Probelokals in Angriff genommen werden.

Wie facettenreich das Wirken des Fluorner Musikvereins ist, wurde deutlich, als Schriftführerin Carmen Hess das Vereinsjahr Revue passieren lies. Unter den eigenen Veranstaltungen wurde insbesondere der Comedy-Abend sowie das Jahreskonzert als Highlight gewertet. Das Konzert wurde mit neuem Konzept erfolgreich erstmals wieder in der neuen Halle in Fluorn durchgeführt. Besonders bemerkenswert sei das vielfältige musikalische Wirken inner- und außerhalb der Gemeinde.