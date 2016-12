Fluorn-Winzeln Feldkreuze sind mehr als bloße Denkmäler

In der Broschüre wurden bewusst keine einzelnen Personen hervorgehoben, sondern es soll vielmehr allen Menschen, die die Kreuze, Bildstöcke und Kapellen erhalten und schmücken, ein herzliches "Vergelt’s Gott" gesagt werden. Der Bildband soll einen Beitrag leisten, dass die Feldkreuze nicht als Denkmale erhalten bleiben, sondern weiterhin für den sogenannten Alltagsglauben genutzt werden. Auch der jüngeren Generation in Fluorn-Winzeln sollen die Flur- und Feldkreuze dadurch in Erinnerung gerufen werden. Erworben werden kann der Bildband im katholischen Pfarrbüro sowie im Rathaus Winzeln.

Doch nicht nur in Winzeln gibt es Schätze aus alter Zeit sondern auch in Fluorn. So hat sich der gebürtige Fluorner Bernd Pieper, der in Oberndorf wohnt, mit seiner Frau Klara die Mühe gemacht, archäologische Funde, Kunstgegenstände und die dazu gehörenden Geschichten aufzuarbeiten und in einer gelungenen Broschüre zu veröffentlichen. Darin werden die Steinmetzarbeiten im Chorbogen der evangelischen Kirche in Fluorn ebenso beschrieben wie die Totentafel des Fluorner Vogts Jacob Kimmich anno 1651 sowie archäologische Funde, darunter ein besondere Schmuckstück in Form eines Buches aus dem 12. Jahrhundert. Der Erlös aus dem Verkauf dieser Broschüre kommt der Renovierung der evangelischen Kirche zugute.

Erworben werden kann die Broschüre ebenfalls im Rathaus Winzeln sowie im evangelischen Pfarramt Fluorn.