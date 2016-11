Fluorn-Winzeln "Bei Ostwind wird zurückgegrillt"

Nachdem das Publikum Leibssle nur widerwillig von der Bühne gelassen hatte, ging der dritte Fluorner Comedy-Abend in den zweiten, musikalisch geprägten Programmteil über.

Gekleidet mit Filzhut, Hornbrille und Crocs betrat Sänger Manfred Rollinger die Bühne. "Begrüßen wir jetzt den Mann, der gesagt hat, wenn ich es in Amerika schaffe, dann komme ich nicht mehr zurück. Heute Abend ist er hier!" Mit diesen Worten stellte Rollinger seinen Bandkollegen Dr. Horst Rock vor. Der Gitarrist im klassischen Rocker Outfit mit Lederjacke und Lederhose, begrüßte die Zuschauer dann auch auf Englisch, weil ihm Rollinger von einem Gig in Los Angeles erzählt hatte.

Fluorn ist nicht L.A.

Aber auch Manfred Rollinger, "Landwirt und Rocksänger von dr’Alb" wusste bis kurz vor dem Auftritt nicht so recht über den Ort des Auftritts Bescheid. So brachte er "Fluorn" eher mit Zahnpasta oder gar mit Waschmittel in Verbindung.

Stolz kündigten die Alb-Rocker dann das "Gegenlied zum Badnerlied" an. Die populäre "Schwabenhymne" hatte es in diesem Jahr in der SWR1-Hitparade auf Platz 158 geschafft und sich somit sogar vor Led Zeppelin platziert, was die beiden Musiker sichtlich ehrte.

Die satirischen Texte der nachfolgend von Manfred Rollinger gesungenen Lieder wurden stets von knackigen Gittarenriffs des Dr. Horst Rollinger begleitet, die oft Parallelen zur Band Rammstein erkennen ließen. Mit eiserner, "furztrockener" Miene schrubbte der Musiker seine Gitarre und lies sich auch dann nicht aus der Ruhe bringen, als sein Band-Leader Manfred auf einem Besen zum Gitarren-Duell aufforderte, welches schließlich in den Mega-Hit "Kehrwoch" überleitete.

Nach fast einer Stunde exzellenter Unterhaltung verabschiedeten sich die charismatischen Schwaben-Rocker. Der Tenor der Gäste des dritten Fluorner Comedy-Abends war eindeutig: Der Abend hat sich mehr als gelohnt, und wer nicht dabei war hat definitiv etwas Großartiges verpasst.