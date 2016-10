Faustball Perfektes Trainingslager in Calw

In knapp drei Wochen geht es in Brasilien (25. bis 30. Oktober) für die Auswahl von Bundestrainerin Silke Eber um nicht weniger als die Titelverteidigung, denn 2014 gelang der Triumph in Dresden.

"Dieses Mal sind die Brasilianerinnen im Vorteil", weiß Silke Eber angesichts der klimatischen Umstellung auf den südamerikanischen Frühling. Weitere heiße Medaillenkandidaten unter den neun teilnehmenden Teams aus Europa, Südamerika und Asien sind Österreich und die Schweiz.

In Calw forderte die Trainerin ihrer Auswahl von zehn Spielerinnen über vier Tage sehr viel ab. "Die Mädels sind ja gar nicht totzukriegen", witzelte ein Zuschauer nach den letzten Übungen am Montag. "Aber es war nahe dran", scherzte Silke Eber zurück. Diese hatte sich abschließend "sehr zufrieden mit dem Lehrgangsort hier beim TSV Calw" gezeigt.