Eutingen Wer Herz und Lamm trug, fühlte sich geehrt

Anfangs liefen die Mädchen noch in Weiß mit, doch später erhielten sie eine blaue Kutte. "Manchen passte das Weiß-Sonntags-Kleid nach einem Jahr nemme", lacht eine Eutingerin. Die Kutten nähte Emilie Kläger, die jährlich die Armlängen und Kuttenlänge anpasste. "Sie hat uns gezeigt, wie man richtig läuft und wie man sich verhält", denkt Katrin Platz zurück, die als Weiß-Sonntags-Kind mitlaufen durfte. Großen Wert sei auf die Genauigkeit gelegt worden.

Früher wurden auch noch Figuren wie die Muttergottes oder der Jesusknabe auf einem Holzgestellt getragen. Um das Holzgestell zu schonen, wurde ein Kranz aus Reisig darumgebunden. Da die Prozessionsstrecke die Eutinger Gassen einschloss, bildeten sich zwei Gruppen. Diese wechselten sich beim Tragen der Figuren ab. Von der Kirche zog die Prozession zum ersten Altar in der Marktstraße (Vordere Gass). Eine Zeit lang war ein Altar auch bei Haueise am Aschenberg, weshalb die Prozessionsteilnehmer die Hauptstraße überqueren mussten. Später kam der Altar vor das ehemalige Uhrenmachergeschäft von Familie Scherer.

Der nächste Altar fand sich an der "Linde" und dann in der Bahnhofstraße beim heutigen Klink-Haus. "Anfangs wurde die Hauptstraße nicht gesperrt, dann isch man übers Gässle zum nächsten Altar", denkt die Eutingerin zurück. Die Straßen waren ebenso geschmückt wie die Häuser. Weiß-gelbe Fahnen hingen am Giebel oder aus den Fenstern heraus. An vielen Häusern fanden sich "Altärle" mit Marienfiguren. Die Straße war am Rand mit Buche-Ästen und Zweigen versehen, in der Mitte fand sich Gras. Den Abschluss hätten die Gläubigen in der Kirche gemacht. Nach der Prozession trafen sich die Kinder auf der Straße und hatten die größte Freude daran, das Gras mit den Zweigen durcheinander zu wirbeln. "Wer die längste Schlange gemacht hatte, gewann", erinnern sich die heute Erwachsenen. Die Straßen seien damals nicht so gut ausgebaut gewesen wie heute, weshalb die Erwachsenen froh über das Kinderspiel waren, mussten sie nachher das Gras nicht mehr so stark zusammenkehren.

Das Häuser Schmücken ist kaum noch üblich

Einige Bestandteile haben über die Jahre hinweg abgenommen. Ältere Eutinger schmücken ihre Häuser entlang der Prozessionsstrecke noch, andere haben aus Altersgründen aufgegeben und die Jugend pflegt den Brauch nicht. Dieses Jahr treffen sich die Gläubigen am Donnerstag, 19. Juni, um 8 Uhr in der Kirche. An der Fronleichnamsprozession nehmen die Ministranten mit Kreuz und Fahnen, die Musikkapelle, die Kinder des Kindergartens und Fähnchenträger sowie die Erstkommunionkinder mit den Kissen, der Pfarrer sowie die Fahnenträger und die Gemeinde teil.