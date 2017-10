Eutingen Viele Ehrenämter im Dienste der Kirche

Ganz bescheiden berichtet Hilde Miller von ihrem Engagement innerhalb der Kirche und somit auch für andere. "Das ist schon lange her", erklärt die Jubilarin. Sie sei eher im Hintergrund tätig gewesen – und doch heben ihre sechs Kinder, neun Enkel und sieben Urenkel heute ihr Wirken hervor, das zu keiner Zeit selbstverständlich war.

Als Zweitälteste kam Hilde Miller, geborene Krespach, am 19. Oktober 1927 zur Welt. Anton und Maria Krespach führten eine Landwirtschaft und gaben den christlichen Glauben an ihre Kinder weiter.

So war die kleine Hilde schon früh in ihrem Glauben verwurzelt, was auch die vielen Ehrenämter im Dienste der Kirche erklärt. Von 1981 bis 1991 wirkte sie im Pfarrgemeinderat und begleitete unterschiedliche Projekte wie den Umbau der Pfarrscheuer, im Kindergarten und viele weitere. Zusammen mit weiteren Frauen habe sie oft bei der Kirchenputzete mitgeholfen, Andachten vorgebetet, in der Adventszeit bei kirchlichen Aktionen mitgemacht und den Jubilaren in Eutingen zu Festen Geschenke der Pfarrgemeinde vorbeigebracht.