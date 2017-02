Eutingen Unterstützung aus dem Gäu hilft bei Bildung der Kinder im Kongo

Von Jahr zu Jahr sei der Kindergarten mit späterer Schule gewachsen. Eine Tafel hätten sie nicht gehabt, weshalb eine Spanplatte mit schwarzer Farbe gestrichen und zur Tafel umfunktioniert wurde. Aus einfachen Materialien entstand mit der Zeit eine Schule.

Die Lehrer würden ihre Berufung mit viel Enthusiasmus verfolgen, denn eigentlich bekommen sie lediglich eine Aufwandsentschädigung.

Heute besuchen etwa 360 Kinder den Kindergarten und die Oberschule bis zur neunten Klasse. "Wir wachsen weiter und in drei Jahren haben wir die ersten Abiturienten", sagt der Pfarrer erfreut.

Unterstützt wurde er auch von Helfern aus Eutingen. Sie hätten ihn bei ihrer Kongo-Reise im Herbst 2015 besucht. "Ich freue mich sehr, dass auch Pfarrer Beda Hammer dabei war", unterstreicht Pfarrer Robert Disuka, dass dies zeige, wie wichtig der Seelsorgeeinheit Eutingen das Projekt Matadi sei.

Die Delegation aus Eutingen sei bei ihm eine Zeit lang untergebracht gewesen, er habe auch die Fäden im Hintergrund gezogen. Den Eutingern konnte der Freund von Pfarrer Jean Lukombo erzählen, welchen Aufwand die Kongolesen betreiben mussten, um den vergangenen Container löschen zu dürfen: "Wir haben den Container gesehen, wir durften ihn aber nicht öffnen."

Steuern, zusätzliche Gelder und plötzlich verloren gegangene Ladelisten seien eine echte Herausforderung gewesen. In Kinshasa würden die Helfer mit den Maltesern zusammenarbeiten, die all ihr Verhandlungsgeschick eingebracht hätten. So konnte der Container doch noch entladen werden. Dabei würden Güter wie Unterrichtsmaterial, Stühle oder Tische gebraucht, erklärt der Pfarrer.

Seit Ende Dezember sei er in Europa und besuchte ein Kloster in Frankreich, Freunde in Oberndorf am Neckar und sei nun bei Familie Platz in Eutingen untergebracht.

Zum ersten Mal kam er 2005 nach Europa, als Papst Benedikt zum Weltjugendtag nach Köln eingeladen hatte. In Brüssel gelandet, habe er sich mit seinem Französisch gut durchgeschlagen, bis er am Kölner Hauptbahnhof gelandet sei. Kaum einer habe ihn verstanden, trotzdem fand er den Zug zur Kölner Messe. Dort wurde ihm mitgeteilt, dass er nicht auf dem Messegelände, sondern in Bergisch-Gladbach untergebracht sei. Eine Weltreise habe er erlebt, die er immer mit Deutschland verbinden werde.

In Eutingen fühle er sich wohl, denn er sei bei Freunden angekommen und werde daher heute mit diesen von den Projekten im Kongo berichten.