Eutingen Unmengen an Laub beseitigt

Diese wurde vom Musikverein und Männergesangverein "Liederkranz" musikalisch umrahmt. Roland Raible, wie zuvor Pfarrer Beda Hammer, erinnerte an alle Verstorbenen, und besonders an die millionenfachen Opfer von Aggression und Gewaltherrschaft auf der ganzen Welt und legte zum Gedenken einen Kranz nieder, der in den nächsten Tagen am Ehrenmal bei der Kirche angebracht wird.

Nach den zahlreichen Flüchtlingen und Heimatvertriebenen am Ende des Zweiten Weltkrieges seien vor einem Jahr mit der Zuteilung syrischer Flüchtlinge die Folgen von Kriegsgewalt auch hier wieder spürbar und sichtbar geworden. Raible bedankte sich dabei bei den Mitgliedern des Arbeitskreises Asyl, dass den Flüchtlingen bei der Integration geholfen wurde.

Er rief dazu auf, weiterhin Möbel und Einrichtungsgegenstände vor allem für den teilweise anstehenden Familiennachzug zur Verfügung zu stellen sowie auch bei der Wohnungssuche behilflich zu sein. Wer hierzu etwas beitragen möchte, kann sich bei den Ansprechpartnern des Asylkreises oder bei der Ortschaftsverwaltung melden.